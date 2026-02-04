 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ новых регионов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения разработать специальные учебные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Пособия, которые разработает Министерство просвещения совместно с профильным советом, предназначены для учеников общеобразовательных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Их будут использовать для внеурочной деятельности.

Путин утвердил основы языковой политики России
Политика
Владимир Путин

Первый доклад об исполнении ожидается к началу учебного года — 1 сентября 2026 года.

В 2024 Путин создал совет по поддержке русского языка и других языков России. В том же году в Министерстве просвещения сообщили о том, что единые государственные учебники по русскому языку планируют разработать за два-три года.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по результатам референдумов.

