Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения разработать специальные учебные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Пособия, которые разработает Министерство просвещения совместно с профильным советом, предназначены для учеников общеобразовательных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Их будут использовать для внеурочной деятельности.
Первый доклад об исполнении ожидается к началу учебного года — 1 сентября 2026 года.
В 2024 Путин создал совет по поддержке русского языка и других языков России. В том же году в Министерстве просвещения сообщили о том, что единые государственные учебники по русскому языку планируют разработать за два-три года.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по результатам референдумов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина