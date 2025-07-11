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Политика ,  
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Путин утвердил основы языковой политики России

Реализация языковой политики России призвана укрепить позиции русского языка в мире и способствовать сокращению иностранных слов. Согласно указу русский является национальным достоянием и важным элементом культуры
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной языковой политики (.pdf). Ее цель — сохранение, развитие и поддержка русского языка, государственных языков республик России и других языков, а также продвижение русского языка в мире.

В подписанном президентом документе говорится, что при всем уникальном этнокультурном многообразии России именно русский язык в значительной мере определяет гражданскую идентичность, является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями. При этом подчеркивается, что все языки народов России пользуются поддержкой государства, а всем гражданам страны гарантируется право на пользование родным языком.

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в указе.

В указе обозначены пять угроз в сфере государственной языковой политики. Среди них:

  • необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари;
  • попытки некоторых иностранных государств ограничить (сократить) пространство использования русского языка;
  • сокращение численности носителей языков народов России и сфер их использования.

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Для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов Национальный словарный фонд дополнят разделами, в которых будут указаны данные о зафиксированных нормах языков народов России. Также будет создана единая линейка школьных учебников по государственным языкам и методология их преподавания. В кириллической раскладке клавиатуры выделят специальное место для букв из языков народов России.

Одним из основных направлений языковой политики станет внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка, следует из указа. Также планируется совершенствование механизма оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан в России. Кроме того, предполагается, что госполитика поможет расширению присутствия русского языка и других языков России в интернете.

Несмотря на то что государственным языком России на всей ее территории является русский, официально в стране признаются более 270 языков и диалектов, которые используются различными народами. В число самых распространенных родных языков, помимо русского (его считают родным 111 млн человек), входят татарский, чеченский и башкирский — на каждом из них говорят больше миллиона человек.

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Владимир Путин указ русский язык Россия национальные языки
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Владимир Путин
политик, президент России
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