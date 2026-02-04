 Перейти к основному контенту
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби возобновятся в четверг, 5 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Переговоры возобновятся в четверг поздним утром (по местному времени)», — написал он в соцсети X.

Первый раунд переговоров России, Украины и США прошел 23–24 января, второй начался 4 февраля. Одной из ключевых тем обсуждений тогда назвали территориальный вопрос.

Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился
Политика
Фото:Reuters

Изначально вторую встречу планировали провести в двустороннем формате — России и Украины, однако позднее Axios сообщил, что со стороны Вашингтона в переговорах примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, на встрече также появился министр армии США Дэниел Дрисколл.

Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, а украинскую сторону — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Александра Озерова
Украина Россия переговоры США
