Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет.

Ольга Чиповская, мать актрисы Анны Чиповской, родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра им. Евгения Вахтангова.

В Театре Вахтангова Чиповская исполняла роли цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марии Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Актриса также снималась в кино. Среди картин с ее участием — «Смотрины», «Художник из Шервудского леса», «Затишье», «За двумя зайцами», «Елки 3».

В 2021 году Чиповскую-старшую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О дате и времени прощания с артисткой театр сообщит позже.