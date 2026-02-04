Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео
Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет.
Ольга Чиповская, мать актрисы Анны Чиповской, родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра им. Евгения Вахтангова.
В Театре Вахтангова Чиповская исполняла роли цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марии Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».
Актриса также снималась в кино. Среди картин с ее участием — «Смотрины», «Художник из Шервудского леса», «Затишье», «За двумя зайцами», «Елки 3».
В 2021 году Чиповскую-старшую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
О дате и времени прощания с артисткой театр сообщит позже.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина