Умерла актриса Ольга Чиповская

Ольга Чиповская (Фото: Vakhtangov_theatre / Telegram)

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет, сообщил театр Вахтангова.

Заслуженная артистка — мать актрисы Анны Чиповской. Первым мужем Ольги Чиповской был джазовый музыкант, дирижер и заслуженный артист РСФСР Борис Фрумкин.

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

«Одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене», — написала пресс-служба театра Вахтангова.

Ее театральный дебют состоялся в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В дальнейшем Чиповская сыграла Розалию Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Мими («Три возраста Казановы»), Секлиту Пилиповну Лымариху («За двумя зайцами…»), Абигайль («Стакан воды»). Среди ее ролей были также — Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Адельма («Принцесса Турандот»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»), Манюшка («Зойкина квартира»), Веселкину («Варвары»).

Материал дополняется