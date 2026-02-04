Стали известны подробности смерти участника «Песняров» Георгия Портного
Клавишник и бэк-вокалист «Песняров» Георгий Портной умер на улице в центре Москвы после резкого ухудшения самочувствия. Об этом РБК рассказала певица Наталья Штурм, у которой он работал концертным директором.
«Это произошло на улице в центре Москвы. Он шел по делам, ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал», — сказала Штурм. По ее словам, прохожие пытались оказать ему первую помощь и делали непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось.
«Даже повредили, ну, сломали, скажем так, грудную клетку. И не смогли ничего сделать. Скорая приехала, уже констатировала смерть», — сказала она.
Прощание с музыкантом состоится 5 февраля в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание музыканта состоится в храме, который находится на Миусском кладбище.
Георгий Портной был концертным директором Натальи Штурм, а также сотрудничал с певцом Женей Осиным. Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», куда входил Портной, был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина