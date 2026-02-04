 Перейти к основному контенту
0

Стали известны подробности смерти участника «Песняров» Георгия Портного

Георгий Портной
Георгий Портной (Фото: nataliashturm / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Клавишник и бэк-вокалист «Песняров» Георгий Портной умер на улице в центре Москвы после резкого ухудшения самочувствия. Об этом РБК рассказала певица Наталья Штурм, у которой он работал концертным директором.

«Это произошло на улице в центре Москвы. Он шел по делам, ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал», — сказала Штурм. По ее словам, прохожие пытались оказать ему первую помощь и делали непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось.

«Даже повредили, ну, сломали, скажем так, грудную клетку. И не смогли ничего сделать. Скорая приехала, уже констатировала смерть», — сказала она.

Умер участник «Песняров» и директор Натальи Штурм Георгий Портной
Общество

Прощание с музыкантом состоится 5 февраля в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание музыканта состоится в храме, который находится на Миусском кладбище.

Георгий Портной был концертным директором Натальи Штурм, а также сотрудничал с певцом Женей Осиным. Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», куда входил Портной, был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
смерть «Песняры» сердечный приступ Москва
