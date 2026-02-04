Умер участник «Песняров» и директор Натальи Штурм Георгий Портной
Клавишник и бэк-вокалист «Песняров» Георгий Портной скоропостижно скончался на улице Москвы от сердечного приступа. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщила певица Наталья Штурм.
«Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы «Песняры» и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы. Спасти не удалось», — поделилась артистка. Она выразила соболезнования родным и близким музыканта, включая его жену Марину.
Прощание с Портным состоится 5 февраля в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание музыканта состоится в храме, который находится на Миусском кладбище.
РБК обратился за комментарием к Наталье Штурм.
Георгий Портной был концертным директором Штурм, а также сотрудничал с певцом Женей Осиным. В последние годы жизни он жил в Москве и продолжал активно общаться с исполнителями советской и российской эстрады.
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», куда входил Портной, был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году.
