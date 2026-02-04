 Перейти к основному контенту
Общество
0

Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля

Прощание с клавишником и бэк-вокалистом «Песняров» Георгием Портным, который скоропостижно скончался в Москве от сердечного приступа, состоится 5 февраля.

Об этом РБК сообщила сообщила певица Наталья Штурм.

Георгий Портной был концертным директором Штурм, а также сотрудничал с певцом Женей Осиным. В последние годы жизни он жил в Москве и продолжал активно общаться с исполнителями советской и российской эстрады.

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», куда входил Портной, был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году.

