Один человек пострадал при взрыве газопровода в США
На юго-западе американского штата Луизиана произошел взрыв газопровода, соединяющего проект Delfin LNG, расположенный в прибрежной зоне, сообщает Bloomberg.
Взрыв на 45-километровом трубопроводе произошел во время плановых работ по техническому обслуживанию, пишет агентство со ссылкой на заместителя директора окружного управления по ЧС Эшли Буллер. После инцидента операторы немедленно перекрыли подачу газа и были вынуждены сжечь оставшееся топливо на участке между клапаном и местом взрыва.
В результате происшествия пострадал один оператор трубопровода. Как отмечает Bloomberg, проект Delfin LNG пока не завершил сбор финансирования и не приступил к строительству.
Delfin LNG — проект по строительству глубоководного порта для сжижения природного газа. Он рассчитан на поддержку до трех плавучих установок для сжижения газа.
