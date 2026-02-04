 Перейти к основному контенту
Один человек пострадал при взрыве газопровода в США

На юго-западе американского штата Луизиана произошел взрыв газопровода, соединяющего проект Delfin LNG, расположенный в прибрежной зоне, сообщает Bloomberg.

Взрыв на 45-километровом трубопроводе произошел во время плановых работ по техническому обслуживанию, пишет агентство со ссылкой на заместителя директора окружного управления по ЧС Эшли Буллер. После инцидента операторы немедленно перекрыли подачу газа и были вынуждены сжечь оставшееся топливо на участке между клапаном и местом взрыва.

В результате происшествия пострадал один оператор трубопровода. Как отмечает Bloomberg, проект Delfin LNG пока не завершил сбор финансирования и не приступил к строительству.

Delfin LNG — проект по строительству глубоководного порта для сжижения природного газа. Он рассчитан на поддержку до трех плавучих установок для сжижения газа.

В ноябре в Омской области на подземном участке магистрального газопровода-отвода произошла утечка. В результате началось возгорание. Вскоре огонь локализовали, никто не пострадал.

