При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек

При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек. Фотографии

В Малайзии произошел взрыв на газопроводе: в небо поднялся столб огня выше стоящих рядом многоэтажек. По последним данным, больше 100 человек пострадали. Кадры взрыва и пожара — в фотогалерее РБК

Фото: Reuters Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС Фото: Reuters Фото: Amir Afiq / AP / ТАСС

По меньшей мере 112 человек пострадали из-за пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая в Малайзии, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на данные полиции.

В больницы попали 63 человека с ожогами и другими травмами. Жителей близлежащего района эвакуируют. Повреждения получили более 47 домов.

Газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas. Там заявили, что близлежащие автозаправочные станции не затронуты.

Video