При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек. Фотографии
По меньшей мере 112 человек пострадали из-за пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая в Малайзии, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на данные полиции.
В больницы попали 63 человека с ожогами и другими травмами. Жителей близлежащего района эвакуируют. Повреждения получили более 47 домов.
Газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas. Там заявили, что близлежащие автозаправочные станции не затронуты.
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