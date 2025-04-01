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При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек. Фотографии

При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек
В Малайзии произошел взрыв на газопроводе: в небо поднялся столб огня выше стоящих рядом многоэтажек. По последним данным, больше 100 человек пострадали. Кадры взрыва и пожара — в фотогалерее РБК

Фото: Reuters
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Amir Afiq / AP / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Amir Afiq / AP / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Amir Afiq / AP / ТАСС

По меньшей мере 112 человек пострадали из-за пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая в Малайзии, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на данные полиции.

В больницы попали 63 человека с ожогами и другими травмами. Жителей близлежащего района эвакуируют. Повреждения получили более 47 домов.

Газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas. Там заявили, что близлежащие автозаправочные станции не затронуты.

При взрыве на газопроводе в Малайзии пострадали 100 человек. Фотографии
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