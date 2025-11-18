 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожар на газопроводе в Омской области. Видео

Появились кадры взрыва на газопроводе в Омской области

Пожар на газопроводе в Омской области. Видео
Video

В Омской области у поселка Ростовка произошло возгорание из-за утечки из газопровода, пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Утечка произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода, уточнил СК.

Возгорание началось во время ремонтных работ, огонь локализовали, рассказали ТАСС в ФСБ. «Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — добавили в службе.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Омская область взрыв газа утечка газа
