Пожар на газопроводе в Омской области. Видео
В Омской области у поселка Ростовка произошло возгорание из-за утечки из газопровода, пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Утечка произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода, уточнил СК.
Возгорание началось во время ремонтных работ, огонь локализовали, рассказали ТАСС в ФСБ. «Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — добавили в службе.
