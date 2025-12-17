 Перейти к основному контенту
Путешествия по России: маршруты, лайфхаки⁠,
0

В РСТ оценили рост цен на авиабилеты по России

Президент РСТ сообщил о росте цен на авиабилеты по России на 7,5%
Сюжет
Путешествия по России: маршруты, лайфхаки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России «туда — обратно» в 2025 году выросла в среднем на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составила 18 314 руб. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции, трансляцию которой вела «Россия сегодня».

«Цены на авиаперевозку мы промониторили, проанализировали большой объем реализованных билетов, и в среднем по стране средняя цена составила 18 314 руб. При этом рост цены составил 7,54%. Это стоимость перевозки в оба конца», — сказал он. Уманский отметил, что наиболее сдержанный рост цен наблюдается в направлениях с высокой конкуренцией между авиакомпаниями.

Согласно данным РСТ, которые привел Уманский, в 2025 году 45% туристов путешествовали по России на автомобилях, 35% выбирали авиаперелеты, а 20% пользовались железнодорожным транспортом.

Аналитики оценили подорожание путешествий по России за два года
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ранее сервис Tutu.ru провел опрос, согласно результатам которого в среднем поездка по России обходится россиянам в 62 тыс. руб. на человека, за границу — в 109 тыс. руб.

Самым бюджетным направлением в России стало Поволжье — 49 тыс. руб. на человека. Самым дорогим направлением оказался Дальний Восток — 78 тыс. руб., при этом интерес к нему вырос на 10% за январь—сентябрь.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Авиабилеты цены на авиабилеты путешествия Россия внутренний туризм

