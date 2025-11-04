Средняя стоимость поездки по России составила 62 тыс. руб. на одного человека

Tutu.ru назвал среднюю стоимость путешествия по России в этом году

Фото: Иван Губский / ТАСС

Поездка по России обошлась россиянам в среднем в 62 тыс. руб. на человека, а за границу — в 109 тыс. руб. Такие результаты показал опрос сервиса Tutu.ru, с которым ознакомился РБК.

В среднем россияне закладывают на путешествие больше, чем они тратят в итоге: на поездки по России они выделяют 63 тыс. руб., а за рубеж — 110 тыс. руб.

Опрос провели в октябре 2025 года. В нем приняли участие 1,3 тыс. респондентов со всей России.

Дешевле всего в России обойдется путешествие в Поволжье — на него опрошенные в среднем потратили 49 тыс. руб. на человека. Отдых в южных регионах укладывается в 69 тыс. руб., а отпуск на Кавказе — в 66 тыс. руб.

Самым дорогим направлением в России оказался Дальний Восток. Поездка туда в среднем обходится россиянам в 78 тыс. руб.

«При этом интерес к нему растет: за январь—сентябрь число поездок на Дальний Восток на автобусах, поездах и самолетах увеличилось на 10% по сравнению с 2024 годом», — рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе Артем Кузьмин.

Среди заграничных направлений дороже всего обходится поездка в Юго-Восточную Азию. Там россияне тратят на путешествие в среднем 140 тыс. руб., однако расходы могут достигать и 300 тыс. руб.

Дешевле всего обходятся поездки в страны ближнего зарубежья. На них граждане России чаще всего тратят 78 тыс. руб. на человека.

В среднем на путешествия россияне выделяют от 15 до 30% семейного бюджета. За рамки бюджета чаще всего выходят москвичи, миллениалы, а также те, кто путешествуют на автомобиле или берут каршеринг.

Как выяснили аналитики сервиса по бронированию пакетных туров Onlinetours, летом 2025 года самым популярным направлением для путешествий у россиян стал Краснодарский край. Чаще всего они отправлялись в Сочи и Адлер. По их подсчетам, средняя стоимость тура в Сочи на семь—десять ночей для двух человек составила 89 406 руб.