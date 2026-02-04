Бадеха: самолет Ил-114-300 также должен быть локализован в Индии

Глава ОАК считает, что Ил-114-300 может быть локализован в Индии

Самолет Ил-114-300 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Самолет Ил-114-300 также должен быть локализован в Индии. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на форуме НАИС-2026.

«По самолету (Ил-114-300. — РБК) подписали предварительные поставочные контракты. Он также, мы считаем, должен быть локализован, и такая возможность существует», — сказал Бадеха (цитата по ТАСС).

Комментируя проект «Суперджета», глава ОАК заявил, что выпуск первого лайнера в Индии ожидается через три года. Говоря об объемах производства, он назвал «хорошим темпом» выпуск 20–40 самолетов в год. Потенциал индийского рынка и ближайших стран Бадеха оценил в 200–300 самолетов.

Ранее ОАК и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о сотрудничестве по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.

Также Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300.

Ил-114-300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году).