 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава ОАК считает, что Ил-114-300 может быть локализован в Индии

Бадеха: самолет Ил-114-300 также должен быть локализован в Индии
Самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Самолет Ил-114-300 также должен быть локализован в Индии. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на форуме НАИС-2026.

«По самолету (Ил-114-300. — РБК) подписали предварительные поставочные контракты. Он также, мы считаем, должен быть локализован, и такая возможность существует», — сказал Бадеха (цитата по ТАСС).

Комментируя проект «Суперджета», глава ОАК заявил, что выпуск первого лайнера в Индии ожидается через три года. Говоря об объемах производства, он назвал «хорошим темпом» выпуск 20–40 самолетов в год. Потенциал индийского рынка и ближайших стран Бадеха оценил в 200–300 самолетов.

ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии
Бизнес
Фото:ПАО «ОАК»

Ранее ОАК и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о сотрудничестве по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.

Также Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300.

Ил-114-300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Компании
Антонина Сергеева
Индия Россия сотрудничество самолет локализация Ил-114 Superjet
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ" ОАК
Материалы по теме
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214
Бизнес
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии
Бизнес
ОАК договорилась о поставке в Индию шести самолетов Ил-114-300
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ Политика, 13:35
Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби Спорт, 13:35
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си Политика, 13:34
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 13:33
PUNKT E подвел итоги 2025: рост с опережением рынка и развитие сервисов Компании, 13:30
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты Политика, 13:19
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 13:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как расширить географию присутствия за счет партнерского маркетинга Отрасли, 13:17
Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона Спорт, 13:15
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины Политика, 13:13
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 13:11
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера Бизнес, 13:09