Глава ОАК считает, что Ил-114-300 может быть локализован в Индии
Самолет Ил-114-300 также должен быть локализован в Индии. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на форуме НАИС-2026.
«По самолету (Ил-114-300. — РБК) подписали предварительные поставочные контракты. Он также, мы считаем, должен быть локализован, и такая возможность существует», — сказал Бадеха (цитата по ТАСС).
Комментируя проект «Суперджета», глава ОАК заявил, что выпуск первого лайнера в Индии ожидается через три года. Говоря об объемах производства, он назвал «хорошим темпом» выпуск 20–40 самолетов в год. Потенциал индийского рынка и ближайших стран Бадеха оценил в 200–300 самолетов.
Ранее ОАК и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о сотрудничестве по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии.
Также Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина