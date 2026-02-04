 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби

Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби
Video

Днем 4 февраля начнется второй раунд переговоров России, США, Украины. Российская делегация уже приехала в Абу-Даби. Также туда прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Приехала и украинская делегация. На кадрах, снятых в ОАЭ, видно секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, который возглавляет переговорную группу.

«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Теги
Персоны
Переговоры ОАЭ Россия Украина США Абу-Даби
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине
Политика
Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией
Политика
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ Политика, 13:35
Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби Спорт, 13:35
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си Политика, 13:34
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 13:33
PUNKT E подвел итоги 2025: рост с опережением рынка и развитие сервисов Компании, 13:30
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты Политика, 13:19
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 13:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как расширить географию присутствия за счет партнерского маркетинга Отрасли, 13:17
Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона Спорт, 13:15
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины Политика, 13:13
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 13:11
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера Бизнес, 13:09