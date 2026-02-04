Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби

Video

Днем 4 февраля начнется второй раунд переговоров России, США, Украины. Российская делегация уже приехала в Абу-Даби. Также туда прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Приехала и украинская делегация. На кадрах, снятых в ОАЭ, видно секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, который возглавляет переговорную группу.