 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию

Сергей Белов
Сергей Белов (Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»)

Пилота Сергея Белова, который посадил самолет в пшеничном поле рядом с Новосибирском, пригласили работать в авиакомпанию из Азии. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — рассказал мужчина. Он добавил, что некоторые его коллеги из «Уральских авиалиний» негативно отзывались о его работе.

Ущерб от посадки самолета в поле в Сибири составил почти 119 млн руб.
Общество
Фото:zstproc / Telegram

Лайнер, которым управлял Белов, в 2023 году совершил вынужденную посадку в поле. Он следовал из Сочи в Омск. На борту самолета было 170 человек. Эксперты выяснили, что посадка случилась из-за технической неисправности и ошибки экипажа.

В документе, подготовленном Росавиацией, сказано, что экстренную посадку пришлось совершить из-за нехватки топлива. На принятие такого решения повлияло несколько факторов, включая ошибку экипажа «в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы» из-за естественного износа гибкого шланга.

Пилот объяснял свое решение тем, что опасался полного отказа двигателя. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Азия работа пилоты самолет
Материалы по теме
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался
Общество
Посадивший лайнер в поле пилот попросил перенести суд в Омск
Общество
Пилот истребителя F-35 почти час советовался перед крушением на Аляске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26