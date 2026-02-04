Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию
Пилота Сергея Белова, который посадил самолет в пшеничном поле рядом с Новосибирском, пригласили работать в авиакомпанию из Азии. Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — рассказал мужчина. Он добавил, что некоторые его коллеги из «Уральских авиалиний» негативно отзывались о его работе.
Лайнер, которым управлял Белов, в 2023 году совершил вынужденную посадку в поле. Он следовал из Сочи в Омск. На борту самолета было 170 человек. Эксперты выяснили, что посадка случилась из-за технической неисправности и ошибки экипажа.
В документе, подготовленном Росавиацией, сказано, что экстренную посадку пришлось совершить из-за нехватки топлива. На принятие такого решения повлияло несколько факторов, включая ошибку экипажа «в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы» из-за естественного износа гибкого шланга.
Пилот объяснял свое решение тем, что опасался полного отказа двигателя. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
