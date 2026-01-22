Ущерб от посадки самолета в поле в Сибири составил почти 119 млн руб.

Фото: zstproc / Telegram

Следствие подсчитало, какой ущерб пилот Сергей Белов нанес самолету при посадке в поле в 2023 году. Из материалов дела следует, что в негодность пришли створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. С ними ознакомился ТАСС. Общая сумма ущерба составила 118,9 млн руб.

Следствие утверждает, что во время столкновения с землей на воздушном судне повредились правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза.

«Общая стоимость (поврежденного имущества. — РБК) 118,9 млн руб.», — говорится в документе.

Защита пилота оспаривает корректность экспертизы. По данным агентства, адвокаты утверждают, что в деле нет мотивированного документального подтверждения точного размера ущерба.

Лайнер, который следовал из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку. На борту было 170 человек. Эксперты Росавиации сделали заключение, что вынужденная посадка в поле случилась из-за технической неисправности и ошибки экипажа.

В документе сказано, что экстренную посадку экипажу пришлось совершить из-за нехватки топлива для завершения полета. При этом на принятие решения повлияли сразу несколько факторов, в том числе ошибка экипажа «в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы» из-за естественного износа гибкого шланга. Также экипаж принял необоснованное решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск, неправильно рассчитав потребность в топливе, поскольку не учел повышенный его расход из-за выпущенного шасси.

Ранее пилот Сергей Белов объяснил свое решение посадить самолет в поле опасениями полного отказа двигателя. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.