 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружения в январе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В январе 2026 года российская армия получила около 2 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружения. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов сказал на совещании, информирует Минобороны.

На совещании также рассматривались вопросы обеспечения группировок в зоне военной операции. 

«В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения», — говорится в сообщении. 

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27
Политика
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины

Министр обороны отметил, что достичь таких результатов позволила организация на предприятиях работы с первых дней нового года и конструктивное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
вооружение оружие Россия Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ
Политика
Reuters предупредил о новой гонке вооружений из-за непродления ДСНВ
Политика
Медведев допустил ответ спецоружием на попытку атаки резиденции Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела проти тверского судьи Общество, 15:07
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе Общество, 15:03
Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции База знаний, 15:02
Российские войска заняли Староукраинку и Степановку Политика, 15:01
Как интроверту обзавестись полезными знакомыми Образование, 14:57
Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина» Общество, 14:57
Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге Общество, 14:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр Спорт, 14:46
Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры Спорт, 14:44
«Софтлайн» объявил предварительные итоги 2025 года Радио, 14:41
В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса Общество, 14:37
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансы Недвижимость, 14:36
Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты Общество, 14:34
Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы Общество, 14:22