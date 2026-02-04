Российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружения в январе
В январе 2026 года российская армия получила около 2 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружения. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов сказал на совещании, информирует Минобороны.
На совещании также рассматривались вопросы обеспечения группировок в зоне военной операции.
«В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения», — говорится в сообщении.
Министр обороны отметил, что достичь таких результатов позволила организация на предприятиях работы с первых дней нового года и конструктивное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.
