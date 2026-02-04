На Камчатке рассмотрят дело о подкупе за проверку биоресурсов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, оказывавшей агентские услуги по транспортировке водных биоресурсов за пределы Камчатского края. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый договорился с заместителем руководителя территориального подразделения Россельхознадзора о том, что за денежное вознаграждение ведомство будет в ускоренном порядке проводить проверки продукции животного происхождения, перевозимой компанией.

В 2023–2024 годах при поступлении от фирмы документов на биоресурсы должностные лица по указанию получателя взятки проводили документарный контроль в приоритетном порядке и в минимальные сроки по сравнению с другими аналогичными проверками. За эти действия обвиняемый передал сотруднику Россельхознадзора взятку наличными в несколько этапов на сумму более 5 млн руб.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 2,7 млн руб. арестовали. Статья, которую ему вменяют, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее приморская прокуратура сообщила о 17 компаниях , которых привлекли за взятки от имени и в интересах бизнеса. По состоянию на февраль общий объем назначенных штрафов превысил 100 млн руб.

Одна из компаний выплатила штраф в 10 млн руб. за взятку в размере 1,2 млн руб. Ее передали должностному лицу таможни во Владивостоке за ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций. Кроме того, на взятках поймали компанию, занимающуюся ритуальными услугами.

В ее интересах средства были переданы сотруднику учреждения здравоохранения за проведение судебно-медицинских экспертиз вне очереди.