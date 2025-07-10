В ОАЭ началась встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщили пресс-служба армянского правительства и азербайджанского президента.
Пресс-служба президента Азербайджана опубликовала снимки со встречи, на которых запечатлены лидеры стран, пожимающие друг другу руки. Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что встреча проходит в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
Со стороны Еревана в переговорах участвуют вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Рубен Рубинян. Со стороны Баку во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер Шахин Мустафаев и советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся несколько лет, но его подготовка активизировалась в 2022 году. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. Армянский премьер отмечал, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Президент Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».
Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей. В соглашении Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого проводят делимитацию и демаркацию своих границ. За последний месяц Баку и Ереван согласовали две важные статьи, которые подтверждают неразмещение сил третьих стран вдоль границы и взаимный отзыв претензий из международных судов. Также стороны договорились воздержаться от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали до подписания соглашения.
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