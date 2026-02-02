Синоптики предупредили об аномально-холодной погоде в Москве

Жителей Москвы в понедельник, 2 февраля, ожидает облачная погода, но без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России предупредил, что в столице будет аномально-холодно, среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Согласно данным сервиса, днем температура воздуха в столице будет на уровне минус 16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 18. Ветер будет дуть преимущественно с запада со скоростью до 3 м/с.

Читайте РБК в Telegram.