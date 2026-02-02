Синоптики предупредили об аномально-холодной погоде в Москве
Жителей Москвы в понедельник, 2 февраля, ожидает облачная погода, но без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России предупредил, что в столице будет аномально-холодно, среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы.
Согласно данным сервиса, днем температура воздуха в столице будет на уровне минус 16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 18. Ветер будет дуть преимущественно с запада со скоростью до 3 м/с.
Относительная влажность воздуха — около 77%, атмосферное давление в норме — 744 мм ртутного столба.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что по итогам января в Москве выпало 83,4 мм осадков или 157% от месячных норм. По его словам, такой показатель ставит январь 2026 года на третье место в списке самых влажных первых месяцев зимы в XXI веке.
