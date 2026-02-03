Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские задержали членов группировки, вывозивших за деньги военнослужащих с мест прохождения службы.

Как уточнила Национальная полиция Украины, преступники брали за свои услуги по $16 тыс., однако если речь шла о последующей переправке через государственную границу, то такса возрастала до $40 тыс. Деньги переводили на криптокошелек или отдавали наличными.

Сотрудники задержали организатора и шестерых участников группировки, а также двоих военнослужащих, которым они помогли покинуть часть.

«Би-би-си Украина» сообщила о том, что в октябре 2025 года число сбежавших из рядов украинской армии достигло рекорда за все время конфликта — за месяц армию незаконно покинули более 21 тыс. человек. В Генштабе ВСУ тогда объяснили, что приведенная статистика отражает количество справок, а не фактически оставивших службу.