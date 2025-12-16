 Перейти к основному контенту
Новые законы в России


Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство и самовольное оставление воинской части для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны. Максимальный срок лишения свободы по новым нормам составит до 20 лет, следует из текста законопроекта.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в конце сентября. Депутаты внесли изменения в ст. 337, 338 и 339 Уголовного кодекса, касающиеся самовольного оставления части, дезертирства и уклонения от службы.

Власти предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10–20 лет
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно тексту документа, за дезертирство гражданину, условно освобожденному от наказания в связи с военной службой, грозит от десяти до 20 лет тюрьмы.

Ужесточается наказание и за самовольное оставление воинской части:

  • если срок отсутствия превышает двое суток, но не более десяти суток, наказание составит от двух до шести лет лишения свободы;
  • если срок отсутствия превышает десять суток, но не более одного месяца, гражданину грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы;
  • если срок отсутствия превышает один месяц, наказание составит от семи до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, за уклонение от военной службы путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов или иного обмана условно освобожденные будут наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

