Политика⁠,
0

Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ

Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина инициирует внесение изменений в устав Международного агентства по атомной энергии, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в X.

«Устав не предусматривает никаких мер в случае, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере осуществлять права на управление в рамках агентства», — написал он.

Сибига пояснил, что Украина предлагает «четкий механизм дисквалификации от участия в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях».

МАГАТЭ — для чего было создано международное агентство по атомной энергии
База знаний
Фото:Sascha Steinach / imago-images.de / Global Look Press

Постоянному представительству Украины Сибига поручил предоставить предложение в секретариат МАГАТЭ, а также распространить среди государств — членов агентства.

30 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ. 3 февраля постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил РБК, что названное предложение идет вразрез с уставом МАГАТЭ.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Украина Андрей Сибига МАГАТЭ
