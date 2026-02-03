Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ
Украина инициирует внесение изменений в устав Международного агентства по атомной энергии, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в X.
«Устав не предусматривает никаких мер в случае, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере осуществлять права на управление в рамках агентства», — написал он.
Сибига пояснил, что Украина предлагает «четкий механизм дисквалификации от участия в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях».
Постоянному представительству Украины Сибига поручил предоставить предложение в секретариат МАГАТЭ, а также распространить среди государств — членов агентства.
30 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ. 3 февраля постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил РБК, что названное предложение идет вразрез с уставом МАГАТЭ.
