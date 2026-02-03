 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Россия ответила на просьбу Украины об исключении из Совета МАГАТЭ

Ульянов: призыв Шмыгаля исключить Россию из МАГАТЭ идет вразрез с уставом
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины попросили исключить Россию из МАГАТЭ. Российский постпред при организациях в Вене исключил возможность такого варианта
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / TACC)

Призыв министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля приостановить членство России в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) идет вразрез с Уставом МАГАТЭ, заявил РБК постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мне кажется, что не стоит уделять повышенное внимание этому высказыванию министра энергетики Украины. Киев регулярно выступает на международной арене с экзотическими требованиями, которые ставят в тупик даже его западных кураторов. Одной из таких навязчивых украинских идей является исключение России из состава Совета управляющих МАГАТЭ», — сказал постпред.

Шмыгаль призвал приостановить членство России в Совете управляющих 30 января.

МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена
Политика
Чернобыльская АЭС

Согласно ст. VI.А Устава МАГАТЭ, выбывающий Совет управляющих назначает «десять членов, наиболее развитых в области технологии атомной энергии, включая производство исходных материалов, и члена, наиболее развитого в области технологии атомной энергии, включая производство исходных материалов». Россия как одна из наиболее развитых в области атомной энергетики стран входит в совет де-факто на постоянной основе с момента образования агентства.

По его словам, Украина сейчас уже не входит в состав совета, но в 2023–2025 годах, когда состояла в нем, «все время порывалась помешать» переназначению России.

«Однако официализировать это требование она так и не решилась в силу полнейшего отсутствия поддержки даже со стороны своих западных сторонников, которые продемонстрировали более ответственное отношение к судьбе МАГАТЭ, нежели Киев», — добавил Ульянов.

В пресс-службе МАГАТЭ РБК сообщили, что в соответствии с Уставом агентства «решения по вопросу членства в МАГАТЭ принимают государства-члены».

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Елена Чернышова
МАГАТЭ Михаил Ульянов Денис Шмыгаль Россия
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны Украины, министр энергетики Украины
15 октября 1975 года
