В московском ТЦ «Щелковский» провели эвакуацию из-за задымления

Фото: golyanovo_izmailovo_ivanovskoe / VK

В торговом центре на востоке Москвы провели эвакуацию посетителей, сообщила РБК пресс-служба столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение поступило о происшествии по адресу Щелковское шоссе, д. 75.

В МЧС поступило сообщение о происшествии по адресу Щелковское шоссе, д. 75. Согласно сервису «Яндекс Карты», по этому адресу находится ТЦ «Щелковский».

Пострадавших нет. Позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в вентиляционном коробе и было ликвидировано.

В октябре посетителей ТЦ «Город» в Долгопрудном эвакуировали из-за задымления на фудкорте, возгорания не было.

В середине сентября посетителей эвакуировали из ТЦ «Мега Химки», где сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне фудкорта.