В московском ТЦ «Щелковский» провели эвакуацию из-за задымления
В торговом центре на востоке Москвы провели эвакуацию посетителей, сообщила РБК пресс-служба столичного ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение поступило о происшествии по адресу Щелковское шоссе, д. 75.
В МЧС поступило сообщение о происшествии по адресу Щелковское шоссе, д. 75. Согласно сервису «Яндекс Карты», по этому адресу находится ТЦ «Щелковский».
Пострадавших нет. Позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в вентиляционном коробе и было ликвидировано.
В октябре посетителей ТЦ «Город» в Долгопрудном эвакуировали из-за задымления на фудкорте, возгорания не было.
В середине сентября посетителей эвакуировали из ТЦ «Мега Химки», где сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне фудкорта.
