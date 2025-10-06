В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления

МЧС: из ТЦ «Город» в Долгопрудном эвакуировали людей из-за задымления

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Посетителей торгового центра «Город» в Долгопрудном эвакуировали из-за задымления, сообщили РБК в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Было задымление на фудкорте при приготовлении пищи, без возгорания», — сказано в сообщении.

ТЦ «Город» расположен на западе Долгопрудного по адресу: пр. Лихачевский, 74, примыкает к каналу имени Москвы.

В середине сентября эвакуация прошла в торговом центре «Мега Химки». Там сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне фудкорта. Оттуда вывели более 400 человек. Менее чем через час торговый центр продолжил свою работу.