 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления

МЧС: из ТЦ «Город» в Долгопрудном эвакуировали людей из-за задымления
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Посетителей торгового центра «Город» в Долгопрудном эвакуировали из-за задымления, сообщили РБК в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Было задымление на фудкорте при приготовлении пищи, без возгорания», — сказано в сообщении.

ТЦ «Город» расположен на западе Долгопрудного по адресу: пр. Лихачевский, 74, примыкает к каналу имени Москвы.

В середине сентября эвакуация прошла в торговом центре «Мега Химки». Там сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне фудкорта. Оттуда вывели более 400 человек. Менее чем через час торговый центр продолжил свою работу.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
задымление пожар эвакуация торговый центр
Материалы по теме
Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушили
Общество
На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар
Общество
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге Общество, 15:40
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино Общество, 15:40
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ Политика, 15:32
На северо-востоке Москвы снесли более 1 тыс. «квадратов» самостроя Недвижимость, 15:31
«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица» Политика, 15:27
В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре» Город, 15:26
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон Спорт, 15:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер Общество, 15:14
Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду Политика, 15:08
В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления Общество, 15:08
ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях Политика, 15:06
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН Политика, 15:03
«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года Общество, 14:56