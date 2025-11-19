Из отеля Radisson Blue в Москве из-за задымления эвакуировали 400 человек

Video

В Москве в отеле Radisson Blue на Самарской улице случилось задымление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами возгорание ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

До приезда спасателей из отеля эвакуировались 400 человек. К работам были привлечены 39 человек, 10 единиц техники.

Телеграм-канал Mash сообщает, что задымление, по его источникам, произошло на третьем этаже отеля. Его причиной могли стать жировые отложения в вентиляции.

Весной людей эвакуировали из московского отеля «Салют». На 17-м этаже гостиницы произошел пожар. Пожарные эвакуировали около 200 человек. Никто не пострадал. Выяснилось, что загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади 1 кв. м.