Из отеля Radisson Blue в Москве из-за задымления эвакуировали 400 человек
В Москве в отеле Radisson Blue на Самарской улице случилось задымление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Принятыми мерами возгорание ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
До приезда спасателей из отеля эвакуировались 400 человек. К работам были привлечены 39 человек, 10 единиц техники.
Телеграм-канал Mash сообщает, что задымление, по его источникам, произошло на третьем этаже отеля. Его причиной могли стать жировые отложения в вентиляции.
Весной людей эвакуировали из московского отеля «Салют». На 17-м этаже гостиницы произошел пожар. Пожарные эвакуировали около 200 человек. Никто не пострадал. Выяснилось, что загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади 1 кв. м.
