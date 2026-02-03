Во Франции ученик колледжа напал с ножом на учительницу

Фото: Manon Cruz / Reuters

Учительница колледжа в Санари-сюр-Мер во французском Провансе получила несколько ножевых ранений от 14-летнего ученика на территории школы, сообщает телеканал Europe 1.

Преподавательнице нанесли три ножевых ранения: два в живот и одно в руку. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, рассказал Europe 1 источник в полиции.

14-летний школьник был арестован, сейчас его допрашивают в полицейском участке коммуны. Он получал предупреждения от учительницы неоднократно и, по данным полиции, угрожал ей, говоря, что «не оставит этого без внимания».

На месте происшествия работают сотрудники национальной полиции и службы общественной безопасности. Туда также выехал министр национального просвещения Эдуар Жеффре. Об этом он сообщил в X.

В декабре прошлого года девятиклассник напал на учительницу в Санкт-Петербурге. По версии следствия, школьник не менее трех раз ударил ножом учительницу, после чего она смогла выбежать из класса.