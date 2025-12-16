В подмосковных Горках-2 школьник напал с ножом на учеников

В подмосковном поселке Горки-2 подросток нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения десятилетний ребенок умер. Силовики задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело

Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа подросток с ножом распылил газовый баллончик и напал на учеников школы. По информации источника РБК в правоохранительных органах, нападавшего — ученика девятого класса — задержали.

Следственный комитет сообщил, что несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. От полученного ранения ребенок скончался. В ГУ МВД России по Московской области уточнили, что ему было десять лет.

По информации «РИА Новости», речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе. Со ссылкой на очевидца агентство пишет, что остальных учеников эвакуировали. К школе прибыли бригады скорой помощи.

MSK1 со ссылкой на министерство информации и молодежной политики пишет, что трое ранены. Информацию о пострадавших при нападении на школу подтвердила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. «На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Мотивы этого преступления выясняет следствие», — сообщила она.

Mash опубликовал видео нападения. На кадрах молодой человек с ножом в руках подходит к группе школьников и спрашивает их «А кто вы по национальности?». Его пытается остановить охранник, после чего нападавший распыляет в него газовый баллончик и атакует с ножом. После этого он вновь нападает на детей, бросаясь за ними в погоню.

Рассматриваются различные версии произошедшего — убийство на почве личной неприязни, а также из идейных соображений, подростка проверяют на причастность к экстремистским движениям, сообщил источник РБК в правоохранительных органах

Источник РБК рассказал, что правоохранители изучают социальные сети нападавшего, пытаются установить причины произошедшего. «Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — отметил собеседник.

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело (ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ). «В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.