Сотрудника Минобороны Польши заподозрили в работе на российскую разведку

Фото: MinisterstwoObrony / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сотрудника Министерства национальной обороны Польши заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

По данным ведомства, задержание произошло утром 3 февраля в штаб-квартире Минобороны в Варшаве. Дело ведет Служба военной контрразведки Польши (SKW) при участии Национальной прокуратуры и Военной жандармерии.

Как уточняет портал Onet со ссылкой на источники, речь идет о 60-летнем сотруднике среднего звена департамента стратегии и планирования обороны, работавшем в ведомстве с 1990-х годов. Его задержали вскоре после прихода на работу. Польская контрразведка подозревает мужчину в сотрудничестве с представителями российской и белорусской разведки, говорится в материале.

«Службы уже много месяцев следили за действиями этого человека. <...> Собранные против него доказательства очень убедительны», — рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией.

По информации Минобороны Польши, в настоящее время с задержанным проводятся процессуальные действия.

В конце октября в Вене начался судебный процесс над бывшим сотрудником австрийских спецслужб Эджисто Оттом, обвиняемым в шпионаже в пользу России и коррупции. 63-летний Отт вину не признает.

По версии прокуратуры, в 2015–2021 годах он, злоупотребляя служебным положением, получал данные из полицейских баз и передавал их российским спецслужбам и экс-топ-менеджеру компании — поставщика финансовых услуг Wirecard Яну Марсалеку за вознаграждение. В 2022 году Отт, как утверждает следствие, также передал российской стороне ноутбук с оборудованием для защищенной связи.

Отту грозит до пяти лет лишения свободы. Марсалек разыскивается в Германии по делу о мошенничестве.