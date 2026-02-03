 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отреагировал на заявления Москвы, которая обвинила Берлин в стремлении к реваншу за исторические поражения. По словам Вадефуля, подобные обвинения являются «попыткой России отвлечь внимание», сообщает Welt.

Ранее в письменном комментарии МИД России, опубликованном по итогам пресс-конференции Сергея Лаврова, внешняя политика ФРГ была названа продиктованной «одержимостью взять реванш». В качестве одного из проявлений этого «реваншизма» он указал на безоговорочную поддержку Украины, включая поставки оружия.

Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии
Политика
Дмитрий Медведев

«Мы знаем, что мы были освобождены от нацистской власти также и жертвами тогдашнего Советского Союза... Это историческая правда, которая остается и которую никто в Германии не оспаривает», — заявил Вадефуль, встречаясь в Новой Зеландии со своим коллегой Уинстоном Питерсом. При этом он подчеркнул: «Но мы не позволим заткнуть себе или другим рот, когда речь идет о том, чтобы четко заклеймить действия нынешней и сегодняшней России».

Министр также прокомментировал возможность будущего развертывания международных сил, включая немецких военнослужащих, для обеспечения безопасности на Украине. По его словам, создание основ для «безопасного мирного порядка» находится в руках России. Берлин, как заявил Вадефуль, работает над окончанием войны, в то время как со стороны Москвы наблюдается лишь «деструктивное поведение».

Ранее в заявлении МИДа прозвучало предупреждение, что любые иностранные контингенты, включая немецкие, в случае размещения на Украине станут «законными целями» для российских Вооруженных сил. Россия исключает размещение войск НАТО на Украине и считает возможное появление европейских сил угрозой у своих границ.

Ксения Потрошилина
Германия МИД обвинения Сергей Лавров
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
