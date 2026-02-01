 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Секретариат заместителя председателя Совета безопасности России / ТАСС)

Президент Финляндии Александр Стубб забывает, что его страна была гитлеровским сателлитом, и о том, что после Второй мировой войны ей это простили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — они почему-то забывают об этом, вот господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом — так вот, им это простили и начали развивать с ними добрые конструктивные отношения», — сказал Медведев.

По словам Медведева, тогда Москва пошла на восстановление и развитие добрососедских отношений, что стало основой так называемой линии Паасикиви — Кекконена, предполагавшей мирное сосуществование стран с разным общественным строем.

Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс Финляндии в период холодной войны, основанный на нейтралитете и прагматичном сотрудничестве с СССР. Он предполагал отказ от конфронтации с Москвой, учет интересов Советского Союза в сфере безопасности и развитие экономических связей при сохранении внутренней политической самостоятельности Финляндии.

Зампред Совбеза также напомнил, что после распада СССР сотрудничество между странами активно развивалось, включая инвестиции и туризм, однако нынешние финские власти, по его оценке, перечеркнули этот опыт, несмотря на соседство двух государств.

Захарова назвала «глупостью года» заявление Стубба о победе над СССР
Политика
Александр Стубб

В своем новогоднем обращении к согражданам финский президент подчеркнул, что отношения с Россией «изменились навсегда».

В сентябре 2025 года Стубб заявил, что в Хельсинки считают исход войны с СССР в 1944 году победой, поскольку стране удалось сохранить независимость. Тогда Финляндия приняла условия СССР, разорвала отношения с Германией, вступив в Лапландскую войну, утратила ряд территорий, включая область Петсамо, согласилась на выплату репараций в $300 млн и предоставление прав транзита советских войск. Российский МИД назвал слова Стубба «глупостью года».

После начала конфликта на Украине отношения между Москвой и Хельсинки ухудшились: Финляндия ужесточила правила въезда для россиян и закрыла пограничные пункты, которые остаются недоступными до сих пор. Стубб допускал возможность восстановления отношений с Россией после урегулирования конфликта. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не начинала конфликт и делает все возможное для его завершения.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дмитрий Медведев Александр Стубб Финляндия Вторая мировая война
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
