Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове

Video

Непосредственным местом убийства похищенного в Петербурге мальчика стала машина подозреваемого, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Жилкин скрыл следы преступления, опасаясь наказания. После убийства мальчика он помыл автомобиль, который был непосредственным местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах», — сказал собеседник.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, ранее был знаком с ним.

«РИА Новости» со ссылкой на СК уточняет, что подозреваемый напал на мальчика и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте.

Материал дополняется