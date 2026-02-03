Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове
Непосредственным местом убийства похищенного в Петербурге мальчика стала машина подозреваемого, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Жилкин скрыл следы преступления, опасаясь наказания. После убийства мальчика он помыл автомобиль, который был непосредственным местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах», — сказал собеседник.
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, ранее был знаком с ним.
«РИА Новости» со ссылкой на СК уточняет, что подозреваемый напал на мальчика и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте.
Материал дополняется
