Общество⁠,
0

ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Банк России и страховые компании обсудили возможные изменения механизма натурального возмещения по ОСАГО, включая вариант его отмены, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на страховом рынке.

Совещание с участием заместителя председателя ЦБ Филиппа Габунии и представителей страховщиков состоялось на прошлой неделе.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за 11 месяцев 2025 года сборы по ОСАГО составили 297 млрд руб., выплаты превысили 204 млрд руб. Средняя стоимость полиса, однако, снизилась на 4,8%, а средняя выплата выросла на 16,3%. Закон об ОСАГО предусматривает компенсацию в виде денежной выплаты либо ремонта автомобиля при лимите до 400 тыс. руб.

Регулятор, участники рынка и правозащитники считают, что действующая система натурального возмещения нуждается в доработке. В Центробанке «Коммерсанту» напомнили, что неурегулированность отдельных вопросов создает условия для злоупотреблений со стороны недобросовестных посредников и автоюристов. Страховые компании отмечают дефицит запчастей для ряда автомобилей: по их оценкам, более половины марок на вторичном рынке не могут получить оригинальные комплектующие.

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев автомобилей в России. При возникновении аварийной ситуации расходы на возмещение ущерба берет на себя страховая компания.

Вместе с тем полный отказ от ремонта может привести к росту мошенничества, подчеркнул старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов. Эксперты отмечают, что в случае отмены натурального возмещения страховщики могут повышать тарифы или снижать комиссии агентам. Также указывается, что большинство автовладельцев не готовы самостоятельно организовывать ремонт.

Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает Банк России публиковать статистику по регрессным требованиям и делает страховщиков ответственными за их предъявление при определенных обстоятельствах, включая умысел или опьянение водителя. Такие обстоятельства, случаи и порядки будет определять ЦБ.

Регресс — требование оплатить уже возмещенные страховщиком убытки.

Авторы инициативы объяснили, что нововведение позволит исключить возможность отказа страховщиков от взыскания средств с недобросовестных водителей при ДТП.

