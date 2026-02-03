Аналитики увидели в обвале золота шанс восстановить его репутацию

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Золото в последнее время ведет себя как мем-акция, а не как скучный объект для надежных инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

«За такое необычное поведение ответственны высокоспекулятивные, заемные позиции. Будет интересно посмотреть, поможет ли последний спад смягчить мемные симптомы золота и восстановить его репутацию скучного, низкорискового актива», — сообщила Ипек Озкардеска, старший аналитик швейцарской банковской группы Swissquote.

Многие банки считают, что цена золота восстановится после обвала, сообщает агентство. Deutsche Bank в понедельник заявил, что сохраняет прогноз роста цен на золото до $6000 за унцию.

Ранее Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро с китайскими спекулянтами. В пятницу, 30 января, серебро подешевело за день более чем на 30%, что стало крупнейшим снижением за всю историю наблюдений. Золото потеряло 12%, показав худший результат более чем за десять лет. Обвал связывают с ростом доллара после сообщений о возможном назначении Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы США и с перегретостью рынка.