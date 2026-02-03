 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Аналитики увидели в обвале золота шанс восстановить его репутацию

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Золото в последнее время ведет себя как мем-акция, а не как скучный объект для надежных инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

«За такое необычное поведение ответственны высокоспекулятивные, заемные позиции. Будет интересно посмотреть, поможет ли последний спад смягчить мемные симптомы золота и восстановить его репутацию скучного, низкорискового актива», — сообщила Ипек Озкардеска, старший аналитик швейцарской банковской группы Swissquote.

Многие банки считают, что цена золота восстановится после обвала, сообщает агентство. Deutsche Bank в понедельник заявил, что сохраняет прогноз роста цен на золото до $6000 за унцию.

Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро с китайскими спекулянтами
Политика
Фото:Angelika Warmuth / Reuters

Ранее Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро с китайскими спекулянтами. В пятницу, 30 января, серебро подешевело за день более чем на 30%, что стало крупнейшим снижением за всю историю наблюдений. Золото потеряло 12%, показав худший результат более чем за десять лет. Обвал связывают с ростом доллара после сообщений о возможном назначении Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы США и с перегретостью рынка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Золото серебро Акции
Материалы по теме
Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро с китайскими спекулянтами
Политика
В Китае начались протесты после краха платформы для инвестиций в золото
Экономика
WSJ рассказала, как «доктрина Донро» Трампа влияет на инвестиции
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05