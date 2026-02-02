Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро с китайскими спекулянтами

На рынках драгоценных металлов произошло резкое падение цен после стремительного роста на фоне активных спекулятивных покупок, прежде всего со стороны инвесторов из Китая, сообщает Bloomberg.

В пятницу серебро подешевело на 26%, что стало крупнейшим снижением за всю историю наблюдений. Золото потеряло 9%, показав худший результат более чем за десять лет. Ранее котировки росли на фоне волны покупок со стороны китайских спекулянтов — от частных инвесторов до крупных фондов, инвестирующих в сырьевые товары. Подогрели ралли консультанты по торговле сырьевыми товарами, которые, следуя за трендом, по мере роста цен включились в процесс.

Обвал связывают с ростом доллара после сообщений о возможном назначении Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы США и с перегретостью рынка. Существенные колебания затронули также рынок меди.

Трейдеры фиксировали прибыль в Азии, а крупнейший ETF на золото и серебро показал рекордные обороты. Ряд китайских банков объявил о мерах по ограничению рисков операций с золотом. При этом, как рассказал руководитель отдела рисков в торговой компании Shenzhen Guoxing Precious Metal Co Лю Шуньминь, спрос на золото в Китае перед лунным Новым годом остается высоким, тогда как на рынке серебра преобладает выжидательная позиция.

Мировые цены на золото и серебро в последние месяцы росли на фоне геополитической напряженности: к 29 января золото превысило $5600 за унцию, а серебро достигло рекордных $119,51. Однако уже 30 января цены на золото обвалились более чем на 10%.

Главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер также связал это с фиксацией прибыли инвесторами после рекордного роста и ожиданиями назначения нового председателя ФРС, что поддержало доллар, отметил главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер.