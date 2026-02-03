Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию
Депутаты норвежского парламента отклонили предложение о введении в стране республиканской формы правления, сообщает Subject.
«Предложения о введении республики регулярно появляются в Стортинге, в основном в начале нового созыва. Их столь же регулярно отклоняют, хотя некоторые партии и отдельные депутаты всегда голосуют «за», — пишет издание.
В этом году, однако, к предложению приковано особое внимание, потому что его вынесли на голосование всего через несколько дней после того, как министерство юстиции США обнародовало новые детали о контактах кронпринцессы Метте‑Марит с обвиненным в педофилии американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.
Материал дополняется
