Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали

Мариус Борг Хёйби (Фото: Haakon Mosvold Larsen / IMAGO / Global Look Press)

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, арестован по подозрению в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение, сообщает Associated Press (AP).

Полиция запросила содержание под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых преступлений.

Сын кронпринцессы предстанет перед окружным судом Осло во вторник 3 февраля. Он обвиняется по 38 пунктам, включающим изнасилования, угрозы убийством и незаконный оборот наркотических веществ. В случае признания Хёйби виновным ему грозит до 16 лет лишения свободы, отметил The Straits Times.

Хёйби, как пишет AP, находится под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно задерживали по обвинениям в разных правонарушениях. Осенью того же года он признался в совершении нападения на свою девушку, подчеркнув, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Другие обвинения Хёйби отрицал.

В 2025 году ему предъявили обвинения в четырех изнасилованиях, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год.

Мариус Борг Хёйби — старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений. Он не претендует на престол и не имеет титулов, в отличие от двух других детей, рожденных в браке с королем Хоконом — принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса.

В 2018 году у 52-летней кронпринцессы была диагностирована редкая форма легочного фиброза. Это хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.

В 2025 году Метте-Марит отошла от выполнения официальных обязанностей. Осенью ее состояние ухудшилось, и королевская семья сообщила о возможной пересадке легких.