Общество⁠,
В Риме решили изменить фреску с лицом ангела, похожим на Джорджу Мелони

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Римский викариат распорядился изменить фреску в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, удалив с нее сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает Wanted in Rome со ссылкой газета La Repubblica.

Речь идет не о древней росписи, а о фреске, созданной в 2000 году и прошедшей в 2025 году реставрацию.

Решение было принято после телефонной консультации между ректором базилики монсеньором Даниэле Микелетти и представителями викариата на фоне опасений, связанных со святостью религиозных мест.

Генеральный викарий Римской епархии Бальдассаре Рейна заявил, что сакральное искусство предназначено исключительно для «литургической жизни и молитвы» и не может использоваться или эксплуатироваться в современных политических целях.

В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони
Общество

Ангела, похожего на Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми существами. После реставрации один из ангелов, держащий в руках карту Италии, получил черты женской крылатой фигуры, а его лик стал похож на лицо Мелони.

La Repubblica ранее узнала, что восстановлением фрески занимались непрофессиональные реставраторы, которые работали в других частях базилики.

Сан-Лоренцо-ин-Лучина является титулярной базиликой в Риме. Первая раннехристианская церковь на этом месте возникла в IV веке, в 440 году ее освятили в качестве официального места поклонения. В XVII веке церковь перестроили в барочном стиле, в ней остались элементы здания XII века.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Дуганова
Италия Джорджа Мелони Рим базилика
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони
Общество
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей
