Сотрудница севастопольского банка похитила со счетов вкладчиков ₽24 млн

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в хищении вкладов клиентов на сумму свыше 24 млн руб., сообщила в телеграм-канале пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 33-летняя женщина, работая менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе, убеждала клиентов размещать средства на срочных вкладах, после чего подделывала распоряжения о переводе денег. Средства вкладчиков она перечисляла на подконтрольные себе счета и распоряжалась ими по своему усмотрению. Для сокрытия операций женщина удаляла из базы данных контакты клиентов, из-за чего они не получали СМС-уведомления.

Следствие считает, что в 2016–2022 годах менеджер банка похитила деньги у 22 потерпевших, а также средства самой финансовой организации. О фактах хищения стало известно после обращения одного из клиентов за возвратом вклада.

О сотруднице какого банка идет речь, ведомство не сообщает. Финансовая организация возместила клиентам ущерб в полном объеме, добавили в прокуратуре.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2, 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, в том числе лицом с использованием своего служебного положения), а также пп. «в», «г» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса (кража с банковского счета, в том числе в крупном и особо крупном размерах).

В январе 2025 года сотрудник одного из банков Москвы похитил из банковской ячейки клиента около 180 млн руб. После обнаружения пропажи работники финансового учреждения обратились в полицию, подозреваемого задержали в аэропорту.

Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленник выносил деньги частями. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере), максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.