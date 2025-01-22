Сотрудник банка в Москве похитил ₽180 млн из ячейки клиента

Фото: Константин Веремейчик / ТАСС

Cотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Работники финансового учреждения обнаружили пропажу и обратились в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности УВД по ЦАО быстро установили личность подозреваемого и задержали его в столичном аэропорту.

По данным полиции, злоумышленник выносил деньги из банковского хранилища частями. Последнюю сумму — 35 млн руб. — он успел конвертировать в криптовалюту.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 4 Уголовного кодекса — кража в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Подозреваемый арестован.

Ранее в Сочи был задержан директор депозитарного центра, обвиняемый в хищении 160 млн руб. из сейфовых ячеек компании «Многофункциональный депозитарный центр».

Центральный районный суд города арестовал Алексея Лазарева на два месяца, до 15 марта 2025 года. Правоохранители изъяли из тайника, находившегося в поселке Каштаны, около $600 тыс. Всего мужчина похитил деньги у 18 пострадавших.