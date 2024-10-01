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Общество ,  
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Сотрудница банка похитила у клиентов ₽15 млн с помощью кредитов в долг

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Новосибирской области сотрудницу местного отделения банка обвинили в хищении у клиентов 15 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале. Дело передали в Коченевский районный суд.

Следствие считает, что женщина вела противоправную деятельность с 2017 по 2019 год. Будучи руководителем офиса банка, она просила клиентов оформить кредит, а полученные средства передать ей в долг. После этого деньги она не возвращала.

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47-летнюю женщину обвинили по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Сотрудница банка совершила предусмотренное этой статьей преступление 31 раз, уточнили в прокуратуре.

В 2022 году сотрудник Газпромбанка похитил у клиента 27 млн руб. Обманутым оказался сотрудник дипломатической академии МИДа.

Теги
Новосибирская область мошенничество хищение Банки клиенты прокуратура
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