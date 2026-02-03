Напавший на школьников в Уфе ученик взял с собой игрушечный автомат брата

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

Ученик девятого класса гимназии № 16 в Уфе взял с собой игрушечный автомат брата. Также он имел при себе нож, который не нашли во время проверки на входе в гимназию. Об этом «РБК Уфа» сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Автомат, который мальчик принес в школу, — пластиковый, игрушечный. Металлодетектор «увидеть» его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой», — рассказал Хабиров. По его словам, подростка не остановили из-за того, что у большинства учеников есть при себе что-то металлическое и на это никто не обращает внимания.

Занятия в гимназии 4 февраля отменили. В школе проведут собрания в каждом классе, а уроки возобновят в четверг. Глава Башкирии добавил, что, если в школе установят факт буллинга, все руководство уволят.

Директор гимназии Марина Камалова рассказала «РБК Уфа», что девятиклассник пришел в учебное заведение три года назад. Он «не вызывал подозрений никаких», учился средне. В этот день в школе должна была пройти учебная эвакуация. Незадолго до этого учителя услышали небольшой хлопок, им сказали, что должна сработать тревога. В школе, по словам директора, регулярно проводят учения и учащиеся вместе с педагогами знают, как поступать в таких ситуациях.

Несколькими часами ранее напавшего школьника задержали. Он выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по Уфе около 11:00. Губернатор региона сообщал, что никто не пострадал.