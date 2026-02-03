В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы
Девятиклассник в Уфе пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Школьника задержали. Об этом сообщили в МВД Башкортостана.
Сообщение о происшествии в гимназии № 16 поступило в дежурную часть УМВД России по Уфе около 11:00.
Ранее заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал.
Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.
