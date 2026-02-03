 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Девятиклассник в Уфе пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Школьника задержали. Об этом сообщили в МВД Башкортостана.

Сообщение о происшествии в гимназии № 16 поступило в дежурную часть УМВД России по Уфе около 11:00.

Ранее заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал.

Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.

Антонина Сергеева
Уфа школьник стрельба стрельба в школе нападение
