Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля, сообщает ТАСС.
Второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, но был перенесен.
Песков добавил, что главой российской делегации останется начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
Материал дополняется
