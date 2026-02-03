Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля, сообщает ТАСС.

Второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, но был перенесен.

Песков добавил, что главой российской делегации останется начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

