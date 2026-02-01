Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ
Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Удары наносились авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.
31 января Минобороны также сообщало об ударах по объектам транспортной инфраструктуры и складам боеприпасов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
