Подробности о нападении подростка на школу в Уфе с места событий. Видео
В Уфе на гимназию № 16 напал ученик девятого класса. Он был вооружен страйкбольным автоматом и петардами. Он открыл огонь и взорвал петарду. Пострадавших нет. Нападавший задержан.
Что известно о нападении — рассказал корреспондент РБК с места событий.
