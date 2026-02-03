Подробности о нападении подростка на школу в Уфе с места событий. Видео

Появилось видео с подробностями нападения подростка на школу в Уфе

В Уфе на гимназию № 16 напал ученик девятого класса. Он был вооружен страйкбольным автоматом и петардами. Он открыл огонь и взорвал петарду. Пострадавших нет. Нападавший задержан.

Что известно о нападении — рассказал корреспондент РБК с места событий.