Экономика⁠,
Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО

Банк России: тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны
Тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15% в обе стороны, сообщил ЦБ. Мера начнет действовать с 9 декабря и коснется почти всех видов транспорта. Это сделает цены на полисы более справедливыми
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15% в обе стороны почти для всех видов транспорта. Об этом говорится на сайте Банка России. Мера начнет действовать с 9 декабря.

«Тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — говорится в сообщении регулятора.

Нововведения предусмотрены указанием Банка России от 9 октября. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей, уточнили в ЦБ.

Для обычных автовладельцев тарифный коридор не менялся более 3 лет, напомнил регулятор. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза — только в январе-сентябре этого года рост составил 16% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Средняя стоимость ОСАГО при этом снизилась на 4% за эти же девять месяцев.

МВД выявило схему мошенничества с недействительными полисами ОСАГО
Общество

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента. Он снижается для 20 территорий и повышается для 28, говорится в публикации. Так, КТ вдвое увеличится для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий в Ингушетии. В этих двух субъектах последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО, пояснил регулятор.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва
Банк Росии ОСАГО
