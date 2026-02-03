Ученые предупредили о «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни
Ученые предупредили о возможных непредсказуемых «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни — крупных солнечных вспышках в направлении Земли. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
С 3 февраля до середины пятницы, 6 февраля, активный центр на Солнце будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. В случае крупных выбросов массы взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.
Земля редко испытывает фронтальные удары крупных вспышек. Напротив планеты происходит лишь около 10% от полного числа крупных событий на Солнце. В лаборатории подчеркнули, что прогнозировать такие события невозможно. Все они являются «черными лебедями» — непредсказуемыми явлениями.
Накануне активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила рекорд по числу сильных вспышек за сутки. Таких событий было 18–19 — второе место за десятилетие. На первом месте остается 29 декабря 2024 года с 23 событиями.
«Мы точно не будем ничего прогнозировать и даже не будем изображать, что это в данном случае возможно. Мы просто 4 дня намерены смотреть на цвет лебедей», — заявили в лаборатории.
Ранее крупное событие на Солнце произошло в ночь на 20 января — в окрестностях Земли прошел сильнейший в XXI веке радиационный шторм. Он вызвал магнитную бурю четвертого, предпоследнего, уровня (всего уровней пять, где G4 — очень сильная буря, а G5 — экстремальная).
Событие вызвало сильные полярные сияния, которые можно было наблюдать на территории России и других стран европейской части континента — они были заметны до широты около 40 градусов.
