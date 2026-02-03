 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые предупредили о «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые предупредили о возможных непредсказуемых «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни — крупных солнечных вспышках в направлении Земли. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

С 3 февраля до середины пятницы, 6 февраля, активный центр на Солнце будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. В случае крупных выбросов массы взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.

Земля редко испытывает фронтальные удары крупных вспышек. Напротив планеты происходит лишь около 10% от полного числа крупных событий на Солнце. В лаборатории подчеркнули, что прогнозировать такие события невозможно. Все они являются «черными лебедями» — непредсказуемыми явлениями.

Накануне активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила рекорд по числу сильных вспышек за сутки. Таких событий было 18–19 — второе место за десятилетие. На первом месте остается 29 декабря 2024 года с 23 событиями.

«Мы точно не будем ничего прогнозировать и даже не будем изображать, что это в данном случае возможно. Мы просто 4 дня намерены смотреть на цвет лебедей», — заявили в лаборатории.

Рекордный радиационный шторм вызвал сильную магнитную бурю. Инфографика
Общество

Ранее крупное событие на Солнце произошло в ночь на 20 января — в окрестностях Земли прошел сильнейший в XXI веке радиационный шторм. Он вызвал магнитную бурю четвертого, предпоследнего, уровня (всего уровней пять, где G4 — очень сильная буря, а G5 — экстремальная).

Космический радиационный шторм, также известный как солнечное протонное событие, или SPE, возникает после вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц разгоняются до десятков тысяч километров в секунду. Протоны достигают Земли за 30–60 минут, шторм может продолжаться несколько дней.

Событие вызвало сильные полярные сияния, которые можно было наблюдать на территории России и других стран европейской части континента — они были заметны до широты около 40 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Солнце «Черный лебедь» Вспышки
Материалы по теме
Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем
Технологии и медиа
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео
Технологии и медиа
На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
В Кремле поддержали идею главы ФИФА вернуть Россию в мировой футбол Спорт, 13:02
Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ Политика, 13:00
Гладков заявил об усилении защиты в приграничье Белгородской области Политика, 12:59
Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:56
После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела Общество, 12:56
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева Спорт, 12:53
Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента Общество, 12:53
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля Политика, 12:52
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти Политика, 12:51
Почему топ-менеджерам пора отказаться от оплаты за присутствие на работеПодписка на РБК, 12:46
Как вести переговоры: 10 техник Образование, 12:43
«АГР» анонсировал появление нового автобренда Jeland в России Авто, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО Общество, 12:35